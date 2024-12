«MITME NÄOGA EESTI» Kuumavereline argentiinlane eestlastest: söövad kiiresti, aga liikluses on väga aeglased

Filipe ja Angelo on kaks kuumaverelist meest, kes loonud Eestis oma pere ja kodu. Mõlemal oli siia tulles kindel plaan: Filipe kolis oma eestlannast armastatu juurde, kellega ta tutvus Singapuris õpingutel, samas kui Angelo saabus siia töö tõttu. Täna, 20 aastat hiljem, peab Angelo Eestit oma teiseks kodumaaks.

Esimesed muljed Eestist olid meestele üllatavad, pakkudes mõlemale vastandlikke kogemusi – ühele pikk ja lumine talv, teisele lõputult kestev päev. Angelo saabus oktoobri lõpus, otse lumisesse talve, mis kestis aprillini: «See oli minu jaoks šokk – astusin lennukist välja ja lund oli kõikjal!» Filipe jõudis siia suvel ja mäletab, kuidas päike ei tahtnud kuidagi loojuda: «Maandusin õhtul kell pool kuus, aga väljas oli valge nagu keskpäeval. Ja see valgus kestis ja kestis.»

Eesti keelgi hakkas meestel kergelt külge. Filipe esimene sõna oli «karu», samas kui Angelo õppis kiiresti ära: «Üks õlu, palun!». Mõlemad on kohanenud meie elutempoga, kuigi Angelo märgib, et lõunapausid on siin palju lühemad, kui ta harjunud oli: «Eestlased söövad tööpäevadel lõunapausi ajal väga kiiresti, aga liikluses liiguvad jällegi väga aeglaselt.»