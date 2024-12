Libedaga kukkunud eakale naisele appi tõtanud Haapsalu elanik: sellisel hetkel pole aega mõelda

«Hüüdsin juhile, et ta peatuks kohe ning hüppasin bussilt maha,» jagas Haapsalus elav Rita oma lugu, kuidas ta sekundit mõtlemata bussiootepaviljonis kukkunud eakale naisterahvale appi sööstis. «Sellisel hetkel pole aega mõelda, kas mul on kotis kummikindad või lihtsalt paljad käed. Inimelu on hindamatu!»