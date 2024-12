«SÜDAMESOOV» Pojatütre eestkostjaks määratud Virve: lapse ema jättis mõnenädalase beebi kaheksaks tunniks üksi koju

«​Südamesoovi»​ saates sõideti külla Järvamaal elavale Virvele , kes on pidanud läbi raskuste kiuste hakkama saama. Kange naine on pidanud teiste nimel võtma palju enese õlgadele, kuigi tema mõlemad pojad on täna täiskasvanud, siis elab vanem poeg Sven veel koos emaga.

Virve on ka Sveni kümneaastase tütre Eliise eestkostja ehk vastutab lapselapse eest. ​«Minu vanem poeg on vaimupuudega noormees, ta käis Tondi koolis ja kui ta lõpetas põhikooli Vana-Vigalas, siis ta sattus kokku oma endise kooliõega. Noored armusid ja sündis Eliise,»​ meenutab Virve ja lisab, et Eliise näol on tegemist jutuka, julge ja väga energilise lapsega. «Võtan teda rohkem lapsena... Kuigi ma teda ei sünnitanud, siis kõik ülejäänu on ikkagi nii, nagu ma oleks ema.»