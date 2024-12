VALLALISTE SUURKOGU Kust leida kaaslane ja mida esimesel kohtingul kindlasti mitte öelda: Epp Kärsin ja Anu Saagim vastavad põletavatele küsimustele

Mujal maailmas see on rohkem tiimitöö, seda ma imestangi, et isegi Soomes korraldavad mul tuttavad selliseid asju. Kui sõbrad ikka märkavad, siis kuidagi järjestatakse see tutvumine.

Eestis sõbrannad plaksutavad käsi, kui sul meest ei ole. Sind ei võeta ka nendele sündmustele, kus kõik on paaris, kuna kui üks must lammas tuleb sinna, siis on ohtlik!

Mis on parimad kohad kaaslase otsimiseks?

Epp Kärsin: Mina kui koolitaja võin öelda, et kõige populaarsemad kohad kaaslase otsimiseks on ikkagi Tinder ja Bumble. Miks ma seda tean? Väga palju tütarlaste- ja poissmeesteõhtuid on tehtud minu juures ning ma olen küsinud, kust on leitud oma kaaslane? Tinder on olnud number üks. Küll aga reaalajas on ilmselt kõige õigem koht Vallaliste Suurkogu kultuurikatlas.

Anu Saagim: Naistel kindlasti ehituspood, jõusaal ja koertepargid. Need ilmselt ongi, baaridest tänapäeval väga ei teagi, välja arvatud muidugi Vallaliste Suurkogu kultuurikatlas.

Mida esimesel kohtingul kindlasti mitte teha, öelda?

Epp Kärsin: Küsida oma kaaslase käest, mitu sekspartnerit sul on olnud!

Anu Saagim: Kindlasti ei tohiks oma eksist või eksidest rääkida – see on selge! Kui sa meesterahvas oled, siis vaata palun, et su krediitkaardil oleks raha. Kui maksma hakkad kokteili või söögi eest, siis on ikka nadi, kui kaart ei toimi.

Mida on oodata Vallaliste Suurkogul toimuvalt poissmeeste oksjonilt ja «Reisile sinuga» saatelt?

Epp Kärsin: See on linna parim poissmeeste oksjon üldse, mis kunagi on tehtud! Juba sellepärast on väga äge, et mina ise olen poissmeeste oksjoni läbiviija. Ma oskan nendelt poissmeestelt küsida kõige paremaid küsimusi, et välja tuua nendest omakorda parim, et naised või mehed, kes on tulnud sinna oksjonile, saaksid omale kõige ägedama kaaslase!

Anu Saagim: Kõik leiavad kaaslase, kes osalevad! Sada protsenti! Kui ei leia, siis ma tulen ise!