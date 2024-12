KLIPP Kaks poega üles kasvatanud Virve pidi raskel hetkel emaks hakkama ka lapselapsele

Täna on Eliise 10 aastane hakkaja tüdruk tänu Virvele, sest ta jäi vanaema hoole alla pooleteist aastaselt. Noorem poeg on ema üle väga uhke: «Ta ohverdas kõik meie pärast ja on hämmastav ema.»

Virve on uues emarollis pühendanud palju aega enda koolitamisele, et ta oskaks toetada last, kes kasvab ilma oma bioloogilise emata. Selle kõrvalt võtab ta aga aega, et aidata teisigi, kellele on elu raskusi teele veeretanud.