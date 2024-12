KINDLUSTAB TAGALAT? Mallukas patenteeris oma kaubamärgi

Liiga kitsalt registreerides võid jääda kaitseta

«Esmatähtis oleks just omaenda identiteedi, eriti kui see ei ole isiku pärisnimi, kaitse. Pärisnimele annab seadus kaitse, kuid suunamudija kaubanduslikku nime ehk kaubamärki kaitseb kaubamärgiõigus, juhul kui see on registreeritud,» selgitas Sehver ja lisas, et õiguskaitse puhul on esmatähtis, et kaubamärk registreeritakse asjaomastes klassides ja formuleeritakse piisavalt täpselt ka oma kaupade ja teenuste loetelu. Vastasel juhul võib tekkida eksiarvamus oma õigustest, mis vaidluse tekkimisel võivad osutuda puudulikuks.