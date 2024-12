Väike, peaaegu kiilakas laps vaatab kaamerasse kurbade silmadega. Ta on mähitud Soome lipu sisse ja tema põsesarnadele on maalitud spordivõistlustelt tuttav sinivalge lipp. Plakati ülaosas on tekst: «Mamá, quiero ser finlandés»​ («Ema, tahan olla soomlane.»)