RETROFOTOD Hitimeister Sven Lõhmus sai ootamatu tunnustuse

Traditsiooniliselt tunnustab Eesti Fonogrammitootjate Ühing Eesti Muusikaauhindade suurejoonelisel galal väärika auhinnaga Panus Eesti Muusikasse neid muusikuid, kelle tegevus on jätnud tugeva jälje Eesti muusikaajalukku ja kes on märkimisväärselt mõjutanud, arendanud ja edendanud Eesti muusikat.

«See oli ootamatu. Pisut järele mõeldes on see suurepärane algus minu järgmisel aastal toimuvale 30ndale n-ö tööjuubelile, mida kavatsen täiega ja ägedalt tähistada. Nimelt saab 2025. aastal minu esimene hittlaul Mr. Happyman'i «Las mina proovin siis ka» 30aastaseks,» lausus Lõhmus.

Oma pika karjääri jooksul on Lõhmus kirjutanud nii palju laule, et tal endalgi on arvepidamises järg käest läinud, sest paljud lood polegi avaldatud või on demodena valmimata.