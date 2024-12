PÄEVAHOROSKOOP 12. detsember: Vähk on tähelepanelik, Skorpionil ei tule rutiinsetele tööülesannetele keskendumine hästi välja

Ära sekku võimuvõitlusse, ära ürita teisi kuidagi paika panna. See võib lõppeda sellega, et hoopis sulle näidatakse koht kätte.

Sul on hea olla koos inimestega, kes mõtlevad sinuga sarnaselt. Koostöö nendega sujub ilma pikema aruteluta, mõistate üksteist poolelt sõnalt.

Materiaalsed asjad on olulised. Oled tähelepanelik, märkamaks uusi võimalusi selleks, et rohkem raha teenida.

Naiselik Veenus on vastasseisus meheliku Marsiga – see paneb sul vere käima! Õhus on kirge, aga ka vajadus end tõestada.