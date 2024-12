VIDEOD Esimest korda Eestis! Pesukarust valmistatud lihatooted tekitasid mekkijates üllatavaid tundeid

«See sai alguse sellest, et CNNis oli artikkel, kuidas Saksamaal on pesukarud tõeline nuhtlus,» rääkis saatejuht Kristjan Gold​, kust tuli idee saates haruldast liha proovima asuda.

Gold märkis, et Saksamaal on hinnanguliselt kaks miljonit pesukaru, kes pigem teevad rohkem kahju, kui neist kasu on, mistõttu otsustas üks lihunik hakata pesukarust erinevaid lihatooteid valmistama.

«Nii need Saksamaalt meile siia jõudnud on,» ütles Gold koos YliCool Cateringi peakoka Urpo Reinthaliga pasteeti ja vorsti maitsma asudes.

«Ikka üllatas, sest see on selline tooraine, mida ei ole Eestis enne proovitud,» märkis Reinthal, et ka tema jaoks on pesukarulihast tooted täiesti uus kogemus.

Vaata videost, kuidas erinevad pesukarust valmistatud tooted maitsesid:

​

«Mulle meeldivad väljakutsed, eriti kui tegemist on täiesti võõra toorainega, ja mulle meeldib, et kõik, mis vähegi on, tuleb ära kasutada,» viitas Reinthal sellele, et valikus oli nii pasteeti kui toorvorsti, nii bratwurst'i kui verikäkilaadset toodet.

Vaata videost, kuidas viimased tele-eetris valmisid ja mis tundeid tekitasid: