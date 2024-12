Ragnar Klavan jalgpallurikarjääri lõpetamisest: ütlesin head aega oma esimesele armastusele

Jalgpallur Ragnar Klavan teatas täna, et lõpetab oma karjääri ja soovib järgmistel valimistel kandideerida Eesti Jalgpalli Liidu presidendiks. Klavan rääkis ETV saates «Ringvaade», et profispordi teekond on olnud eriline ja meeldejääv. Ta avaldas ka, mis on nüüd tema uus unistus.