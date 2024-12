LUSTAKAS VIDEO Vaata, kuidas aitavad inimesed Kuressaares jõulupuud säravana hoida

Visit Saaremaa jagas möödunud nädalal enda ühismeedias särtsakat videot suurest ja uhkest jõulupuust, mis särab sel aastal erilisemal viisil kui tavaliselt. Et jõulutuled kuusel süttiksid, tuleb aga inimestel jalgratta abil elektrit toota.

«Kas teadsid, et jalgrattaga saab toota elektrit? Ei? Siis on täpselt õige aeg see ära proovida» kirjutab Visit Saaremaa enda Facebooki postitatud video juures. «Tule ja sõtku Kuressaare kesklinnas särtsurattaga, et süüdata kuusel jõulutuled. Mida rohkem sõtkud, seda rohkem elektrit toodad ja seda eredamalt helendavad jõulutuled,» seisab postituses.

Vaata videot SIIT!

Kõnealust videot on tänaseks vaadatud üle 50 000 korra.

«Jumala äge!» kommenteerib üks. «Nii äge!» lisab teinegi. Näib, et nii mõnedki inimesed on juba katsetanud uut vigurit, et näha, kas tõesti särtsuratas toimib.

«Tasuta elekter on siiski olemas, polegi tuulikuid vaja,» kommenteerib keegi. Teine aga naljatab: «Tervislik Saaremaa!» «Ma räägin seda pidevalt, et internet peaks väntamisega olema. Mida kiiremini väntad, seda kiirem nett sul on ja poleks ka nii palju ülekaalulisi,» naljatleb aga üks naisterahvas kommentaariumis.

Vahvalt reklaamitud tegevus on ühele inimesele ka paraku pettumuseks osutunud. «Juba üleeile ei töötanud, suur pettumus lapsele,» kirjutab ta videoklipi all.