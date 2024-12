VIDEO «Kas Kristjaniga läksite karvupidi kokku?» Teet Margna jõulutervituses torkab silma tema murdunud hammas

Novembri alguses asusid Teet Margna ja Kristjan Jõekalda teele Austraaliasse, et filmida seal reisisaade «Kaks kanget Austraalias». Nüüdseks on seiklused üles filmitud ja rännumehed õnnelikult kodumaale naasnud. Teet Margna jagab oma Instagramis jõuluhõngulist videoklippi, kus soovib kõigile rahu ja rohkem üksteisemõistmist.

«Detsembrikuine jõuluootus on üks ilus aeg! Aga ometi tunnevad paljud inimesed just sel ajal ennast üksikuna. Tuleb ette koduvägivalda ja kaklusi. Minu jõulusoov on kõigile üks: rohkem rahu, rohkem üksteisemõistmist ja vähem kaklusi! Naeratage teineteisele ja uskuge mind, maailm naeratab teile vastu. Vot nii! Ilusat advendiaega,» ütleb ta ja naeratab ka ise. Torkab aga silma, et telemehe esihammas on murdunud.