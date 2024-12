SODIAAGISOSINAD Täiskuunädal toob esile varjatud tundeid ja kirgi: kõige olulisem on jääda ausaks

Soovitused nädalaks

Kui tunned soovi kellegi konkreetse inimesega rääkida ning talle midagi jagada, siis ära hoia end tagasi. Praegu on õige aeg, et saada kõik jutud räägitud.

Kui sinuni jõuab ootamatu info, võta aega, et seda seedida – tõeline pilt avaneb kild-killu haaval. Usalda, et oled liikumas suuremasse selgusesse.

Müntide kuus sümboliseerib tasakaalu, heldust ja andmise ning vastuvõtmise harmooniat. See kaart viitab olukordadele, kus ressursid – olgu need rahalised, emotsionaalsed või praktilised – jagunevad õiglaselt.

See võib tähendada, et oled valmis teistele andma ja toetama neid, kes seda vajavad, või hoopis, et oled ise abi vastuvõtmise positsioonis. Müntide kuus kutsub üles märkama ja hindama tasakaalu oma elus ning nägema, kuidas ressursse jagades tekib küllus ja harmoonia. See on kingituste tegemise aeg, olgu selleks kingituseks siis aeg, energia või midagi käegakatsutavat.