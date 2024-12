ELU25 VAATA VIDEOT! Riigikogu Banaani nädalareportaaž: Elu nagu ususektis. Naerukursused.

Avastasin, et ma olen ainuke rõõmsameelne olend Toompea lossis. Ilmselt nädalane töö põllul valijaid kasvatades oli ränkraske - Riigikogu liikmed olid murelike ning väsinud nägudega - ega sellises kliimas midagi kasvama saada ongi keeruline.

Uurisin oma ülemuse massa Reinaasi käest, et milles asi. Miks puudub lossis naer ja kilked?

"Kallis sõber, see on eestlaste geneetiline eripära," lausus Reinaas targalt ja suundus fraktsiooni koosolekule, kus ootas teda ees toatäis tõsiseid parteikaaslasi. Parteikaaslased istusid hambad ristis nagu valutaks neil nii alumine kui ka ülemine lõualuu. Kohe näha, et tähtis riigivalitsemise töö ootas tegemist.

Üldjuhul on eestlased mures selle pärast, mida teised neist arvavad. Et kas ikka kogu maailm arvab, et Eesti on väike ja innovaatiline digiriik.​

Olin seda ka varem märganud, et eestlased on väga morn ja rõõmutu rahvas, kes on pidevas mures. Üldjuhul on nad mures selle pärast, mida teised neist arvavad. Et kas ikka kogu maailm arvab, et Eesti on väike ja innovaatiline digiriik. Või kas põhjamaine suusasport on endiselt rahvusspordina hinnatud. Tundub, et vaid Jaanipäeval on eestlasel õigus olla ülemeelik ja naerda niikaua, kuni hingeldades pikali kukub ja norsates magama uinub.