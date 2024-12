Andrei Zevakin ja tema kallim Kelli-Karita Jefimov on tänavuse Eesti Laulu ühed favoriidid.

«Te kõik ütlete, et ma ei saa hakkama, ma ei ole laulja, seal on liiga palju autotune'i, kõik on p**k,» sõnas Zevakin ühismeediasse postitatud klipis, kus enda «lauluoskust demonstreeris».