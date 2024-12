Briti tuntud kardioloog Fawaz Akhras ja pensionil diplomaat Sahar Akhras, kes mõlemad on Süüria juuurtega, on Asma al-Assadi vanemad. Asma Akhras abiellus nüüdseks võimult tõugatud Süüria diktaatoriga 2000. aastal, kui too Londonis õppis, teatab Daily Mail.