Alltöövõtjale võlgu jäänud Võru linnavalitsuse ametnik: loodan, et saame kevadeks kõik asjad korda

Esmaspäeval oli Kanal 2 saate «Kuuuurija» eetris lugu Võru linnavalitsuse ametnikust, kelle maksuvõlgades ettevõte on Pärnu linna koristustööde lohakuse pärast korralikult trahve saanud. «Olen väga suurest august täna välja tulnud ja ma tõenäoliselt siin uue aasta alguses olen oma ettevõtte asjad enam-vähem joone peale saanud, et saaksime kevadeks kõik asjad korda. Vähendame mahtusid, see on tänane ettevõtlusmaastik,» ütleb Risto Aim ja lisab, et asi pole niivõrd ühepoolne ning ta kavatseb endise äripartneri vastu ka kohtusse minna.