Londonisse lendama pidanud Marina Kaljurand maandus hoopis Saksamaal: pidi see just nüüd juhtuma...

Ta möönab, et juba laupäeva hommikul kuulis, et Suurbritannias on torm ja Londoni lennujaamad on suletud. «Seda suurem oli heameel, et meie lend Air Balticuga toimus plaanipäraselt ja lendas Tallinnast välja õigel ajal. Londoni kohale jõudsime ka õigel ajal, aga maanduda ei saanudki. Tiirutasime Londoni kohal 45 minutit. Üks kord piloot isegi püüdis maanduda, aga tõmbas viimasel hetkel ikkagi lennuki nina üles,» meenutab Kaljurand. Kuna üheski Londoni lennujaamas maanduda ei saanud, lennati Saksamaale Bonni, kus ka maanduti.