«KUUUURIJA» Alltöövõtjale võlgu jäänud Võru linnavalitsuse ametnik: ma ei ole nihverdaja tüüpi üldse

«Kuuuurijaga» võttis ühendust Pärnu ettevõtja Mirko , kes on aastaid tegelenud haljasalade hooldusega Pärnus Mai ja Raeküla rajoonis. Suvel sisaldab töö muru niitmist, prügkastide tühjendamist, bussipeatuste hooldust, lehekoristust ja talvisel ajal lumelükkamist. Mai rajoon, kus Mirko firma töid teostab, jookseb mere äärt pidi kuni Raeküla linnaosani ning on Pärnu üks kesksemaid piirkondasid.

2022. aasta kevadel võttis Mirkoga ühendust Risto Aim, Võru linnavalitsuse linnamajanduse osakonna juhataja asetäitja. Linnavalitsuses on Aim töötanud juba paarkümmend aastat, kuigi temaga on olnud mitmeidki muresid ka varasemast ajast. Aimile kuulub ettevõte Kagumari OÜ, mis tegeleb teede ja rohealade hooldusega. Kui ettevõtte tausta vaadata, selgub aga, et firma on suurtes võlgades. Mirkoga ühendust võttes rääkis Aim, et soovib Mirkoga koos hakata Pärnut korras hoidma. Aimil oli plaan osaleda Pärnu linna koristustööde hankes ja ta otsis endale partnerit, kes aitaks tal kohapeal asju ajada.