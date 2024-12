ENNEOLEMATUD HINNAD Sisulooja Natalja Zjuzkova reisimisest Dubais: viie päevaga on kulunud 30 000 eurot

Natalja Zjuzkova viibib koos elukaaslasega reisil Dubais. «Käisime söömas Nobu Dubai restoranis. Homaar pidi maksma 150 eurot, aga läks maksma 1000 eurot ja oli jube. Kuna ma seeni ei söö, siis palusin need ära jätta. Öeldi, et nad teevad siis mingi erilise variandi, mis osutus kordades kallimaks. Klaasi šampuse eest tuli välja käia 85 eurot,» räägib sisulooja. «85 eurot üks klaas! See on liiga palju,» ütleb ta. «Lauri toit oli väga hea, aga see minu homaar küll mitte. Olen saanud palju paremaid mereande näiteks Maltal ja Horvaatias. Minu meelest on Nobu ülehinnatud koht,» jagab ta oma muljeid.