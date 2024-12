«PÜHADEMÕRVAD» Rahaahne perepoeg tükeldas tänupühadel oma vanemad

Kohtumisel teatasid vanemad, et plaanivad pensionile jääda, oma maja maha müüa ning lõpetada laste rahalise toetamise. See uudis ei meeldinud nende 28-aastasele pojale Joel Michael Guy juuniorile, kes sõltus täielikult vanemate rahalisest toest ega olnud kunagi iseseisvalt tööl käinud. Kui teised pereliikmed lahkusid, muutus poja viha surmavaks – ta pussitas oma isa vähemalt 42 ja ema 31 korda.

Pärast mõrvu tükeldas Joel Michael juunior oma vanemate kehad, plaaniga kuritegu varjata. Isa käed lõikas ta maha randmetest ja jättis need põrandale. Ema pea pani ta pliidil olevasse potti, kus see kees üle päeva. Ülejäänud kehaosad paigutas ta plastmahutitesse, mille täitis söövitavate kemikaalidega, et tõendeid hävitada. Lootuses pärida 500 000-dollarine elukindlustus, kavandas ta ka isa süüdi lavastamist. Kuriteopaigalt leiti hiljem seljakott, kus oli käsitsi kirjutatud «Mõrva planeerimise käsiraamat», mis andis täpsed juhised roimade läbiviimiseks, kehade hävitamiseks ja alibi loomiseks.