FOTOD 32 noahoopi! Kremli-meelne taksojuht mõisteti pussitamise eest pikaks ajaks vangi

Viktor olnud aga vestluse käigus maininud, et tema vend ja vennapoeg võitlevad sõjas Ukraina poolel. See asjaolu aga vihastas prokuröri hinnangul Tretjaki nõnda, et mees lõi joomakaaslast tahtlikult rahvusliku viha ajendil 32 korda erinevatesse keha piirkondadesse, tekitades talle eluohtlikke tervisekahjustusi.