IHKAB VABADUSSE Mõrva eest 15 aastaks vangi mõistetud naine puhkes istungil nutma: palun andke mulle uus võimalus

Mõrva eest 15 aastaks vangi mõistetud Jana Oja peaks vabanema 2030. aasta juunis. «Ma ei mõelnud, et see nii lõppeb, ma väga kahetsen, et selline asi juhtus,» sõnas ta täna kohtusaalis, lootes enne tähtaja lõppu jalavõruga vabadusse pääseda.