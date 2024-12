VIDEOINTERVJUU «Su nägu kõlab tuttavalt» võitnud Reigo Tamm: mõtlesin kogu aeg, et kõik on nii palju tööd teinud, ma ei saa alt vedada

«Ma arvan, et kogu see kombinatsioon, see lugu on nii võimas, selles loos on nii suur power, energia, eepilisus, hümnilisus, selles loos on kõik see,» mõtiskleb Tamm, mis talle võidu võis tuua. «Lisaks kogu see lavastus. Mõelge, meil olid seal torupillid Viljandist, WAF-koor, 10 Marju Länikut laval ja kirsiks tordil Marju Länik ise... Kogu see sümbioos, see tegi end ise, mul oli vaja püsti seista, see ära laulda, panna sinna enda energia ja siis see töötaski.»