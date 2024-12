Vigastuse saanud Kelly Sildaru jagab fotot haiglavoodist: mõnikord tundub elu lihtsalt nii ebaõiglane

Kelly Sildaru kukkus 23. novembril Stubais Austrias toimunud freestyle-suusatamise maailmakarikaetapi soojendusel ja vigastas vasaku põlve eesmist ristatisidet. Sportlane jagas nüüd fotot haiglavoodist ja tõdes, et elu tundub vahel niivõrd ebaõiglane.

«On uskumatult raske leppida sellega, et pean selle taastumisprotsessi uuesti läbi tegema,» kirjutab Kelly Instagrami postituse pealkirjas, kus jagab, et uus vigastus on eriti kurb pärast väga pikka taastusravi, mis ta eelmise vigastuse tõttu läbima pidi.