Kristina Šmigun-Vähi raskest vigastusest enne 1998. aasta taliolümpiamänge: treenerist isa ei rääkinud minuga mitu nädalat

Kristina Šmigun-Vähi jagas saates Terminaatori lugu «Kaitseta», mis aitas teda ühel kõige keerulisemal perioodil. «​See on väga raske lugu... See viib aastasse 1998, kui ma sain endale kingiks plaadi, kus see lugu peal oli,»​ rääkis Šmigun-Vähi ja võitles pisaratega. ​«Mul on häbi seda lugu rääkida, kuid see kasvatas mind ja tänu sellele kõigele olen ma täna see, kes ma olen!»​