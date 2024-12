FOTO «Kutsuge politsei!» Ameeriklase postitatud saunapilt ajas soomlased marru

Facebooki saunasõprade gruppi nimega «Sauna lovers. Sauna tips, building materials, goods, questions»​ on koondunud üle 4000 saunafänni ning grupis tehtud küsitluste pinnalt on suures osas kusjuures tegu just soomlaste ja eestlastega. Kuid sinna on sattunud ka teiste riikide esindajaid, kes samuti saunaelu armastavad, k.a mitmed ameeriklased.