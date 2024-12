Eestlaste poolehoidu jahtiv Soome lauljatar Felin: tegelikult on ta nagu minu salajane bändiliige

Pop-pungi looga tänavusel Eesti Laulul finaalkoha napsanud lauljatar Elin Blom Etoall, artistinimega Felin, on paljudele eestlastele võõras. Kuid Soomes üles kasvanud Felin on muusikamaastikul tegutsenud juba 11. eluaastast alates ja tegelikult naudib tõsiasja, et teda Eesti Laulul ei tunta.