AINUKE VÕIMALUS Ikooniline klubi Teater avab uksed üheks unustamatuks peoõhtuks

Kõigil, kes on igatsenud klubi Teatri kuldajastu glamuuri ja Viirelaiu Saatkonna ikoonilisi pidusid ja unustamatuid maitseid, on nüüd põhjust rõõmustada, sest 14. detsembril kohtuvad need kaks ainulaadset maailma üheks unustamatuks peoõhtuks.