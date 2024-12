MIS TOIMUB? Soome koolid ostavad vägivaldsete laste tõttu õpetajatele turvavarustust

Helsingin Sanomat kirjutab, et Soomes on vägivald koolides ja lasteaedades kasvanud ning seetõttu on hakatud õpetajatele ostma kaitsevarustust. «Hammustamine, küünistamine, jalaga löömine – need on kõige tüüpilisemad,» sõnab Soome töötervishoiu ja tööohutuse volinik Rolf Moberg.