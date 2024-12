Tuuril olev Tommy Cash tegi Eesti Laulu osas esimese apsaka

Räppar Tommy Cash on hetkel oma maailmaturneel, mis hõlmab Euroopat ja Põhja-Ameerikat. Samal ajal on ta võistlustules Eesti Laulul, kus tema lugu valiti žürii poolt 15 finalisti hulka.

Nüüd on artist avaldanud, et tegu ei ole üldse õige videoga. « Nimelt laeti kogemata Eesti Laulule üles vale video. Artist vabandab fännide ees siiralt ning lubab peagi vea parandada,» viitas veale artisti esindaja.

Võimalik, et suurejooneliste videote poolest tuntud Tommy Cash jäi «Espresso Macchiatoga» ajahätta, sest Eesti Laulu muusikavideote esitamise tähtaeg oli 2. detsember. Nüüd aga viitab artist, et tal on tulemas teine video, mida ta peagi kõigile näitab.