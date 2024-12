VÄIKE APSAKAS? «Aitäh, Rimi, püüan järgmisel aastal rohkem juua!» Rimi äpp naerutab sotsiaalmeedias rahvast

Rimi äpis on vahva võimalus näha põnevaid fakte oma ostukäitumise kohta. Ilmselt pole toidukauplusel aga kõik päris detailideni läbi mõeldud olnud ning nende väike apsakas on nüüd sotsiaalmeedia kihama pannud. Rimi esindaja ütleb, et tänaseks on kõnealune lause eemaldatud. «Kinnitame, et mingitmoodi ei olnud see mõeldud alkoholi tarbimist soosiva üleskutsena,» sõnab ta.