KLÕPSUD Anett Kontaveit jagab armsaid fotosid reisist koos pisipojaga

Kontaveit on reisi jooksul jaganud oma jälgijatega vahvaid fotojäädvustusi. Reede õhtul tegi ta postituse, kus jättis selleks korraks päikeselise Hispaaniaga hüvasti. «Nägemiseni, Hispaania. Aitäh, et olid meie vastu nii hea,»​ ütleb Kontaveit​ oma Instagrami postituses ning jagab armsaid fotosid.

Möödunud aasta juulis teatas Eesti esireket Anett Kontaveit, et paneb seljavalude tõttu tennise profikarjäärile punkti. Kuigi Anett tõdes mullu, et karjääri lõpetamine on tema jaoks äärmiselt raske, leidis ta selles ka positiivset. «Saan olla kodus, ei pea reisima iga nädal. Paljud rasked asjad, mis tennisega kaasnesid, on nüüd seljataga,» märkis ta.​