FOTOD JA VIDEO Valga kauplustes kogutakse toiduabi: vabatahtlikuna on ametis ka Ester Karuse

Riigikogu liige Ester Karuse osaleb vabatahtlikuna Valga Selveris Toidupanga toidukogumiskampaanias. «Kui inimesed lähevad poodi, siis neil on võimalik kohe mugavalt osta midagi, mida nad soovivad annetada Valga Toidupangale, kes komplekteerib annetatud asjad pakkidesse. Ikka selleks, et kõikidel oleks tore jõululaud kaetud. Meil on väga palju puudustkannatavaid peresid,» räägib Karuse.

Valga Toidupanga koordinaator Suule Park ütleb, et Valga kaubanduskeskustesse leiti vabatahtlikud seekord kergesti. Ka annetuste üle ei saa kurta. «Inimesed on lahked, vastutulelikud. Nad teavad, et Valgas on abi väga heal tasemel,» ütleb Park ja näitab ka, milliseid kaupu on annetustena juba kogunenud.