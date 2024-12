Teadlased on otsinud tõendeid maavälise elu kohta aastakümneid. Niisiis, kus on kõik tulnukad? Siin on 12 intrigeerivat teooriat, miks inimkond ei ole veel tulnukaid leidnud.

Tänapäeval teavad teadlased, et universumis on miljoneid, võib-olla miljardeid planeete, kus võib potentsiaalselt elu olla. Niisiis, miks pole ükski sellest elust pika ajaloo jooksul jõudnud piisavalt kaugele kosmoses, et inimestega kätt (või küüniseid või kombitsaid) suruda? Võib olla, et universum on lihtsalt liiga suur, et üks elu teisega kokku puutuks, kirjutab Live Science.