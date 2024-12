FOTOD JA VIDEO Endine vallasekretär ja Valga vallavanem istusid kohtupingis vastamisi: kas terendamas on kompromiss?

Hagi algatajaks on nelja lapse ema Anastasya Kikkas, kes leiab, et ta on langenud valesüüdistuste ohvriks ja need süüdistused on endiselt meediaveergudel ümberlükkamata, kuigi Politsei- ja Piirivalveamet tegi juba 1. detsembril 2022 kriminaalmenetluse lõpetamise määruse.