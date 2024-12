«Kuuuurijaga» võttis ühendust Pärnu ettevõtja Mirko, kes on aastaid tegelenud haljasalade hooldusega. 2022. aastal pöördus tema poole Risto Aim, Võru linnavalitsuse majandusosakonna juhataja asetäitja. «Oligi jutt, et tema poolt tuleb tehnika, sina teed,» kirjeldab Mirko, kuidas Aim pakkus talle koostööd Pärnu linna koristustöödeks.

Pärnu linnavalitsus kinnitas, et Kagumari OÜ tööd on tekitanud tõsiseid probleeme. «Kagumari OÜ-l on hanke algusest alates olnud mõningaid raskusi töömeeste ja masinate planeerimisega objektidel, mis tõi endaga kaasa ülekasvanud haljasalad ning tegemata töödest kopsakad trahvid,» kommenteeris linnavalitsus.

Kogu olukorra teeb Mirko sõnul vastuoluliseks Aimi positsioon Võru linnavalitsuses, kus ta vastutab just linna teede ja tänavate hoolduse eest. Lisaks sellele on tema ettevõttel Kagumari OÜ aastaid olnud suur maksuvõlg. Mirko ei mõista, kuidas selline ettevõte saab võita hankeid. Kuigi seadus lubab ajatatud maksuvõlaga ettevõtetel hankes osaleda, on Mirko hinnangul tegu läbipaistmatuse ja valede lubadustega: «Ta teab seda, et kui hästi odava hinna paned, siis ikka võidad.»