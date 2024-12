Kahe inimese mõrvas süüdistatavat lätlast ärritasid kohtuniku küsimused: ma ei soovi vastata sellistele mitteolulistele asjadele

Ühe maikuu reede ennelõunal sai häirekeskus teate, et Lasnamäel Vesse tänaval põleb lausleekides autosuvila. Kustutustööde käigus selgus, et haagises olid ka kahe inimese surnukehad.

Paar päeva hiljem, 22. mail kirjutas Postimees, et politsei sõnul võis tegemist olla süütamisega ja kahtlustatavatena peeti samal päeval kinni 30-aastane ja 51-aastane mees. Põhja prefektuuri isikuvastaste kuritegude talituse juht Hisko Vares sõnas väljaandele, et neile teadaolevalt elasid kaks hukkunut ning kahtlustatavad kõik ühe katuse all ning olid joomakaaslased.