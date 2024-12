Eestis ja Rootsis elav Liisi Koikson avab «Öökülalises» oma sisemaailma: nüüd saan aru, miks ma olen just selline

Liisi kohtus oma rootslasest elukaaslase Christianiga Londonis, kus ta õppis neli aastat muusikat. Armastus viis nad elu jagama kahe riigi vahel: Tallinnas on pere igapäevaelu keskpunkt, kuid Rootsi läänerannikul asuv kodu on nende rahu ja loovuse allikas.

Rootsi kodul on oma eriline ajalugu – see ehitati 1950ndatel Christiani vanavanemate poolt, kuulus hiljem tema tädile ja nüüd on saanud Liisi ja Christiani pere maakoduks. «Umbes aasta aega oleme saanud seda kohta siin oma Rootsi koduks pidada,» tõdeb Koikson saates.

Liisi räägib avameelselt oma tundemaailmast, kus keskne koht on tasakaalu leidmisel. «Ma olen lapsest saati tegelikult nende tunnetega tegelenud. Nüüd ma saan aru, miks ma olen sihuke,» räägib laulja, kuidas emaks olemine ja loomingulise elu ühendamine on toonud esile uusi külgi temast endast.

Diagnoositud ATH

Minu õudusunenäod on need, et ma lähen kuskile majja, ei tea, kus mu riided on, ega mäleta, mis lugu ma pean laulma,» jagab Liisi naerdes, kuidas loominguline elu ja argised kohustused võivad põrkuda. Samas kinnitab ta, et looming on tema jaoks oluline vahend eluga toimetulekuks ja maailma mõtestamiseks.