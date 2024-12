JUBA TÄNA «Kui Gruusias ütled, et hinkaal on pelmeen, siis…» Kanal 2 ekraanil stardib uus saatesari «Mitme näoga Eesti»

«Mitme näoga Eesti» esimese episoodi peategelased on leedulanna Migle ja Gruusiast pärit Alexander , kes jagavad oma kogemusi Eestis elamisest. Migle, kes saabus Eestisse 23 aastat tagasi, valis siinse ülikooli, sest Leedus ei olnud võimalik õppida meediat. «Kuigi olen elanud Ameerikas, Rootsis ja Leedus, eelistan Eestit, sest siin on rahu, loodus ja meri,» jagab Migle oma mõtteid. 13 aastat Eestis elanud Alexander tuli samuti Eestisse õppima ja töötab täna TalTechis, tutvustades välisõpilastele Eestis õppimise võimalusi. «Eesti kõrgharidust teatakse juba üle maailma ja see pakub paljudele huvi,» märgib ta.

Saates õpetatakse üksteisele kohalikke rahvatantse ja valmistatakse Gruusia rahvustoitu – hinkaale. Kokanduskursus võtab aga ootamatu pöörde, kui Butšakov nimetab hinkaalide valmistamisel neid pelmeenideks: «Natuke sarnane nagu eestlastele on pelmeen, ainult suurem,» püüab Jüri võrdlust leida, kui peakokk Mamukel ta juba naerdes peatab: «Kui järgmine kord Gruusias ütled, et hinkaal on pelmeen, siis jah…» lisab ta humoorikalt, rõhutades, et nende kahe roa vahel pole midagi ühist.