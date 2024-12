ELU25 Juku-Kalle Raid: kuidas teha UNESCO kultuuripärandisse kantud imelist mulgi putru

Kui võtta asja arhailiselt, peaks kiikama etnograaf Aliise Moora (1900-1996) märkmetesse või tema hirmpaksu raamatusse "Eesti talurahva vanem toit". (Sajanditevanune suupoolis – igasugused rokad ja jahukördid – oli tänaseid standarte ja maitseharjumusi arvestades üsna jube värk. Mulgi puder seevastu vägagi hüva).

Aliise Moora õpetlik raamat eestlaste minevikutoitudest Foto: Juku-Kalle Raidi raamaturiiul

Mulgi pudru algupäraseks kokkukeeramiseks on vaja odrakruupi (või odratangusid, mis on purustatud odrakruup), kartuleid, sibulat, seapekist praetud kõrneid ning rasva. Kogu laulupidu. No soola ja pipart kah.

Aga – nagu ikka, leidub variatsioone lausa jalaga segamiseks. Juba 19. sajandi lõpust leiame märkmeid, et kasutatud on ka kuivatatud puravikke ja suitsuliha.

Sellest kõigest koos retseptiga allpool.

Kust pärineb mulgi puder?

Sukeldume korraks toidulukku. Mulgi puder pärineb kusagil 19. sajandi esimesest poolest; just mulgid hakkasid esmalt kartulitambi sisse kruupe segama ja neid pudruks hautama. Ja seda põhjusel, et kartul oli toona Eestis veel üsna vähe levinud ning "defitsiitne", mistõttu seda tuli kokku hoida – et mugulat jätkuks kevadiseks muldapanekuks.

Mulkide kokkukeevitatud puder levis üle Eesti kusagil 19. sajandi lõpuks, kõige hiljem jõudis ta saartele ja põhjarannikule. Ja sellel isuärataval lapsel on mitmeid nimesid: teda kutsuti näiteks ka "läti pudruks" (sest ka lätlaste jaoks on see rahvusroog), aga ka "segadik", "segadis" (viide kahe põhiaine segule), miskipärast ka "sandiputr" või isegi "poolvillane puder".