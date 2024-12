FOTOD «​Meie saatuslik sõit on tehtud!»​ Kerdo Mölder ja Diana Klas kihlusid TikToki otseülekande ajal

Kui alles eelmisel nädalal teatasid Kerdo Mölder ja Diana Klas, et alustavad koos maailma avastamist, siis nüüd on paar aga Veneetsias kihlunud! «Pulmakellad löövad juba varsti, hetkel on meil juba «vaidlus», kuidas ning kus see korraldada,» räägib Mölder Elu24-le.