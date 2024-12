Bussiga sõitnud naist hämmastas kaasreisija käitumine: rääkis oma kallimaga nii, et kõik kuulsid

Elu24 toimetusega jagas oma kogemust naine, kes sõitis ühel äripäeva hommikul Lux Expressi bussiga Tartust Tallinnasse. «Minu lähedal istus üks noor kena naine, kes kohe bussi tulles hakkas rääkima ühe mehega, kes arvatavalt oli tema kallim. Nii võib nende omavahelise vestluse põhjal arvata,» ütleb vihje saatja. «Nad rääkisid inglise keeles. Ka armastuseavaldused käisid jutu seest läbi, just mehe poolt. Miks peab sellist vestlust nii rääkima, et teised seda samuti kuulevad?» küsib naine, keda hämmastas see, et isiklik kõne peeti maha nii, et telefon oli valjuhääldi peal. «Selle naise elu kohta said kõrvalistujad üsna palju teada. Ta tegi bussisõidu jooksul ka ühe töökõne, kuid siis polnud telefon valjuhääldi peal. Häiriv oli see siiski, sest ta rääkis väga kõva häälega nagu teisi inimesi bussis polekski.»