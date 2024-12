ChatGPT mõistis kasulapsi väärkohelnud Malle Kobini õigeks. Tippadvokaadid: see on liiga julge käsitlus

«Nüüdseks on selgunud, kui imelihtne on ChatGPT abil tõendada prokuröride ja kohtunike kuritegusid,» kirjutas toimetusele mees, kes tehisaruga vestlusse asus. «ChatGPT võib tõesti anda ka õiguse valdkonnas olulist inspiratsiooni, kuid järeldada ChatGPT vastusest kohtuniku selget eksimust, on liialt kaugeleulatuv,» ütles vandeadvokaat Maarja Pild.