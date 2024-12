Venemeelsete vaadete poolest tuntud blogija ja aktivist Oleg Bessedin lõi seitse aastat tagasi venekeelse Facebooki grupi «Tallinlased», millele ta on aastate jooksul kogunud pea 60 000 jälgijat. Viimase paari nädalaga on grupis «Tallinlased» tekkinud totaalne kaos ja grupi juhtimise on üle võtnud isikud, kellel seos Eestiga puudub.