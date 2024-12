«Diivani peal mängin peaaegu igal õhtul, aga teles olen sattunud «Kahevõitlusse»,» märkis Koit kolmapäeva õhtul esimest korda saates osaledes ja lisas, et peab ennast harrastajaks.

Enda tutvustamiseks ütles mees, et töötab hoonete konstruktsioonide projekteerimise ettevõttes. «Ka see sama Postimehe maja, kus me täna oleme, ka selles olen ma kunagi tehnikuna jooniseid vormistanud,» märkis ta.