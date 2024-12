VIDEO Otepää vallas asuvas meejaamas käib vargil maskiga naine: silmad värvitud ja kannab Didriksonsi jopet

Sellel sügisel on Valgamaal Otepää vallas Neeruti külas asuv iseteeninduslik meejaam Mesimu langenud juba neljal korral varguse ohvriks. Meejaama üks omanikest, mesinik Taavi Pirnipuu ütleb, et viimasel korral võttis varas kaasa kuus purki mett. «Keskeltläbi neli kuni viis purki on korraga võetud. Naabrid panevad meejaama kanamune ja konserve ning ka neid on varastatud. Rahaline kahju on kokku pea 200 eurot,» räägib Pirnipuu Elu24-le.

Meejaam Mesimu Neeruti külas. Foto: Arvo Meeks

Neeruti küla Facebookis jagatakse kaamerasalvestist naisest, kes meepurgid võttis.

«Hea kohalik inimene, palume teie abi! Soovime saada kontakti videol kujutatud naisterahvaga. Kuna ta armastab tegutseda pimedas ja kanda näo varjamiseks maski, toome välja mõned iseloomulikud omadused. Viimati on nähtud teda 01.12 Neeruti küla meejaamas,» seisab postituses.

«Kuna ilmselt on tegu unetuga, siis liigub ta ringi öösiti, viimati ca 1.30 öösel. Tegu on väga maia naisterahvaga, eriti meeldib talle mesi, aga ei ütle ära ka soolasest ampsust nagu veiselihakonserv ja kanamunad. Eluheidikuga pole tegemist, kuna silmad on vinks-vonks värvitud ja seljas kannab Didriksonsi jopet. Kui on vihjeid, kirjutage palun sõnumitesse,» öeldakse Neeruti küla Facebookis. Postitatud on ka videolõik kaamerasalvestisest.

Pirnipuu arvab, et videosalvestisel näha olev naine on pärit kaugemalt ja tegemist ei ole nende küla inimesega. «Vaevalt et see inimene varastatud asjad tagasi toob, aga kasvõi materiaalse kahju peaks ta heastama,» ütleb mesinik.

Postituse kommentaarides arutletakse, kas naine võis varguse toime panna nälja tõttu. «Vaesed ei ole ainult koledates riietes. Kui töö kaotad, ei viska sa ju kasukaid ära? Teisel kõht tühi,» ütleb kommenteerija. «Tühi kõht ei ole õigustuseks teiste töö ja vaeva kotti ajamiseks,» vastab teine.

«Kahju saaja seni politsei poole pöördunud ei ole,» ütleb PPA pressiesindaja kõnealust juhtumit kommenteerides. ​