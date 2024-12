KUULA Sissi andis välja uue singli: see laul on kõigile meeldetuletus, et...

Sissi (25) uus lugu «Gold» on tema enda sõnul kui omamoodi mantra, mis võiks kuulajate ellu kergust tuua. Sissi on viimastel aastatel süvitsi läinud Human Design'i valdkonda, süvenedes sellesse, mida päriselt tähendab inimeseks olemine ja inimkogemuse omaks võtmine. Lauljatar ütleb, et muusika, mida kuulame, mõjutab meie alateadvust iga päev. Loo sõnumi on ta teadlikult suunanud positiivselt, lootes, et see pakub kuulajatele jõudu, jaksu ja inspiratsiooni.

«See laul on meeldetuletus minule endale ja kõikidele, kes seda kuulavad, et ainuke asi siin maailmas, mida peame tegema, et oma unistusteni jõuda, on iseennast hoida. Mitte midagi muud, mitte midagi rohkemat, mitte midagi vähemat. On vaja lihtsalt endaga olla ja mitte hüljata iseennast, sest kui me võtame end vastu kõigis oma varjudes ja valguses, siis elu muudab selle ise kõik kullaks. Ja kui keegi läbibki neid raskuseid, neid muutuste leeke, kus kõik Sinu ümber põleb maha, siis see kestab ainult natuke veel ning seejärel muudab elu selle taas jälle kullaks,» kirjeldab muusik.

Sissi Foto: Mardo Männimägi

Sõnad ja meloodia on kirjutanud Sissi ja samuti on loo kujunduse disaininud artist ise. Tegu on sümboliga, millel on mitmeid tähendusi – näiteks on see tuntud kui päikese sümbol, aga ka kui loomise sümbol. Muusik kirjeldab, et suur ring sümboliseerib kõike olemasolevat ning väike ring kõige olemasoleva fookuspunkti. Nii kannab kujundus ideed koondada kogu oma jõud fookuspunkti, et luua just seda, mida soovid luua.

Sissi sõnul ilmutas see lugu end talle alles hiljuti ja kogu teekond selle väljaandmiseni on olnud mõnusalt kergust täis ja kiire. Artistil on aga käsil veel mitmeid põnevaid koostöid, sealhulgas ka selliseid, mis ulatuvad ookeani taha. «Olen vahepeal kirjutanud palju muusikat ning tunnen elevust, et uut loomingut ja sõnumeid kuulajaile edastada,» jääb artist tuleviku suhtes salapäraseks.

Kuula uut lugu: