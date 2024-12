TRALL KUUSE ÜMBER Kehvasti ehitud Haabersti kuusepuu ärritas nii kodanikke kui põhjustas poliitikute sõnasõja

«Kas olete märganud, kuidas Nurmenuku jõulupuu on tänavu kaunistatud? Seda ei saa vaadata ilma naerma puhkemiseta,» uurib Õismäe kodanik kogukonnagrupis. Ta postitab foto jõulukuusest, mis tekitab pahameelt ja hämmingut. «Tundub, et tööpäev sai läbi, visati lihtsalt kaks valgustust ja mindi koju.»

«Häbi!» leiavad mitmed. «Olin lihtsalt kohkunud, kui seda nägin. See on nagu näkku sülitamine, mujal on ilusad jõulupuud, igal advendil üritused, aga siin...» siunatakse linnaosavalitsust.